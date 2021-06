Buccino, guardia nazionale ambientale: "No a delocalizzazione Fonderie Pisano" Così il presidente Alberto Raggi: "Questi impianti vanno realizzati in aree industriali dismesse"

No alla delocalizzazione delle Fonderie Pisano dall'area di Fratte alla zona industriale di Buccino. Albero Raggi, presindente della Guardia Nazionale Ambientale.

"Come associazione di volontariato ambientale molto presente sul territorio, chiediamo di rivedere questa posizione per evitare di procedere con un investimento nel territorio che va contro la volontà del comune di Buccino e dei suoi cittadini. La Regione non può far finta di nulla enfatizzando aree come il Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Albuni e dall’altra parte autorizzare la delocalizzazione delle Fonderie Pisano in un territorio contiguo ai Parchi. Il paesaggio va tutelato ma bisogna fare in modo di avere coerenza politica: questi impianti vanno realizzati in aree industriali dismesse”. Cosi', in una nota, Alberto Raggi.

"I territori vanno ascoltati, prima di assumere decisioni calate dall’alto - afferma Raggi - proprio per dare un senso alla necessità di ascolto di chi porta ragioni contrarie alla realizzazione in progetto. Come Guardia Nazionale Ambientale parteciperemo a tutte le iniziative e manifestazioni che il sindaco e i cittadini di Buccino vorranno intraprendere nei prossimi giorni''.