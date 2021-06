"Campagna capitale europea della memoria": ancora un finanziamento per il museo E' il terzo in otto mesi, soddisfatto il sindaco Roberto Monaco

Con il Decreto Dirigenziale n. 149 del 16 giugno è stata formalizzata la pubblicazione del bando regionale che assegna 14mila euro al Comune di Campagna (a cui va aggiunta la quota di cofinanziamento da parte dell'Amministrazione comunale di 6mila euro).

"Dopo un intenso lavoro di progettazione, il finanziamento complessivo di 20mila euro, consentirà la realizzazione di una nuova sala emozionale (con proiezioni olografiche) dedicata ai musicisti ebrei del campo e intitolata a Bogdan Zins. Il progetto di allestimento avrà il supporto di un comitato scientifico, presieduto dal prof. Deluca del conservatorio di Milano." Fa sapere la fascia tricolore.