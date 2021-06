Coldiretti: il Mercato Campagna Amica arriva a Mercato San Severino Si amplia la rete dei mercati. "Una soddisfazione" per il direttore Enzo Tropiano

Cresce la rete dei Mercati Campagna Amica in provincia di Salerno. Giovedì 24 giugno si inaugura il Mercato Coldiretti a Mercato San Severino, in piazza Garibaldi, dalle ore 9.00 alle 14.00. Per Coldiretti Salerno si tratta di un ulteriore tassello per la promozione del made in Italy, una nuova piazza del km zero che vuole offrire ai cittadini-consumatori l’opportunità di acquistare le specialità agroalimentari del territorio senza alcuna intermediazione, direttamente dalle mani di chi le ha prodotte.

“E’ una soddisfazione - rimarca il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano – verificare un così grande interesse da parte delle amministrazioni comunali per i nostri Mercati che diventano sui territori generatori di nuovi interessi e restituiscono nuova vitalità alle città. La nascita di questo spazio Campagna Amica a Mercato San Severino, a poche settimane dall’apertura di Baronissi, testimonia la forza dei nostri imprenditori agricoli e zootecnici, e di Coldiretti e Campagna Amica, che stanno realizzando un progetto di crescita sui territori, fornendo nel contempo una risposta alle richieste dei consumatori, sempre più attenti dalla qualità e genuinità di quello che portano in tavola”.

Il Mercato Campagna Amica in piazza Garibaldi a Mercato San Severino sarà aperto ogni giovedì dalle 9.00 alle 14.00.