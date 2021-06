Angri: il Rotaract dona un defibrillatore in ricordo di Enrico De Mattia Il dispositivo salvavita è stato acquistato dal club Zona Golfo del Vesuvio

Nella serata di ieri, 27 giugno, il Distretto Rotaract 2100, su iniziativa di Roberto Mauri, ha donato al Comune di Angri un defibrillatore semi-automatico. Il dispositivo salvavita, acquistato dal club Zona Golfo del Vesuvio in ricordo del socio Enrico De Mattia, venuto a mancare troppo presto, è stato installato in via di Mezzo Est nei pressi del pub mmiez e sounds, e sarà liberamente fruibile per tutta la comunità angrese in casi di emergenza e in attesa dei primi soccorsi.

"Anche stavolta Angri dimostra, attraverso i suoi giovani cittadini, di essere una comunità di grande spessore, umanità e piena di iniziative. Questo deve essere motivo di orgoglio e di speranza nelle generazioni future. - ha scritto il primo cittadino Cosimo Ferraioli - Voglio ringraziare Roberto Mauri e tutti i ragazzi/soci del Distretto Rotaract 2100 che si distinguono sempre per la caparbietà delle iniziative e la generosità nel donare agli altri. Un bellissimo esempio di associazionismo che fa tanto bene agli altri. Grazie alla Consigliera Carmen Fattoruso che ha seguito dall’inizio l’iter per rendere possibile l’installazione del defibrillatore affinché il centro di Angri sia ancora più cardioprotetto. Sempre disponibile e al lavoro per la città. Un pensiero speciale al nostro concittadino Enrico “Babbà” De Mattia, il cui ricordo fa bene alla famiglia, agli amici e adesso anche ad una comunità intera. Angri ringrazia di cuore."