Coldiretti: il mercato Campagna Amica fa tappa a Castel San Giorgio Il km0 sbarca nel cuore della città

Un grande successo il Mercato Campagna Amica a Castel San Giorgio realizzato sabato scorso grazie a un'iniziativa dell'amministrazione comunale, in collaborazione con Coldiretti.

“Stiamo lavorando da tempo all’attivazione del Mercato Contadino a Km0 – afferma il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara – e abbiamo sperimentato con successo il primo appuntamento con gli agricoltori Campagna Amica che hanno animato con grande interesse la nostra cittadina. E’ stato un grande successo di consenso e fiducia da parte dei cittadini. Ringrazio Coldiretti e le aziende per questo importante segnale di ripartenza. Con loro condivideremo un percorso per rafforzare e sviluppare la filiera agricola che è fondamentale per il tessuto economico locale. Insieme lanciamo un messaggio simbolico di ripartenza proprio dal cuore della storia cittadina. L’Amministrazione comunale continuerà ad essere presente e a sostenere questo tipo di iniziative".

“Siamo orgogliosi di questo Mercato perché è un ulteriore tassello nel progetto Campagna Amica che stiamo portando avanti in provincia di Salerno – afferma il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano - in un periodo difficile di crisi economica e sociale, stiamo rilanciando nuovi progetti e iniziative. E’ stato un bel successo che riproporremo nelle prossime settimane”.

Nel corso della serata, l'Op Terra Orti ha organizzato una degustazione di macedonia fresca; percoca & vino, anguria, panettone con grano saragolla per le aziende agricole Palladino di Eboli e Maucione di Aquara, prodotti a base di canapa per i ragazzi della cooperativa Canapa del Sud, erbe aromatiche con l'azienda agricola Oasi Verde. Un bell'evento - con musica dal vivo e gonfiabili per bambini - fortemente voluto dal sindaco Paola Lanzara che ha visitato gli stand per ringraziare gli agricoltori.