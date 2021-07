Tombini dissestati a Scafati, il sindaco Salvati incontra l’Ad di Gori In programma una ricognizione su tutto il territorio per individuare le zone dove intervenire

Questa mattina il Sindaco Cristoforo Salvati ha incontrato a Palazzo di città l’Amministratore delegato di Gori S.p.A., ing. Vittorio Cuciniello, ed il responsabile ufficio “Investimenti, ingegneria e servizi” della stessa società, ing. Andrea Palomba, convocati dal primo cittadino per concordare interventi risolutivi rispetto alla pericolosità dei tombini di copertura dei sottoservizi ritenuti dissestati, segnalati in diverse zone del territorio. La società Gori, ente gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito distrettuale sarnese-vesuviano della Campania, ha garantito piena disponibilità ad effettuare un’attività di ricognizione sul territorio per individuare i tombini pericolosi ed effettuare i necessari interventi di manutenzione.

“Ringrazio l’Amministratore delegato Cuciniello e l’ing. Palomba – ha spiegato il Sindaco Salvati –per la disponibilità dimostrata e per aver condiviso le mie preoccupazioni rispetto ad un problema che non può essere sottovalutato. Da alcuni giorni sto ricevendo segnalazioni da parte dei cittadini rispetto alla presenza di tombini dissestati, soprattutto in alcune strade del centro. Ho chiesto all’ing. Cuciniello di attivarsi con urgenza per evitare che questi tombini possano procurare danni a veicoli e persone, ricevendo da parte sua la massima disponibilità. Gori effettuerà una ricognizione sul territorio per individuare le zone dove è necessario intervenire. L’ing. Cuciniello mi ha garantito che i lavori per la manutenzione dei tombini saranno ultimati entro la fine del mese in corso, ricordandomi che i cittadini possono segnalare direttamente a Gori la presenza di tombini dissestati, utilizzando il numero verde della società. L’occasione è stata proficua per fare anche il punto della situazione sui lavori in corso a Scafati per la realizzazione della rete fognaria. Giovedì ci sarà un incontro di coordinamento in Regione, con Gori, Ente Idrico Campano e Comune di Scafati, nell’ambito del quale ribadiremo con forza l’appello a velocizzare i tempi per l’ultimazione dei lavori e a mettere in campo azioni urgenti e risolutive rispetto al problema degli

allagamenti, che da tempo attanaglia la nostra città”.