Bracigliano: attivato il centro estivo per i minori dai 3 ai 14 anni Il sindaco: "Un modo alternativo per trascorrere l'estate"

Reduci dalla passata esperienza, nel corso della quale si è registrato un ottimo successo e grande entusiasmo da parte dei partecipanti, anche quest’anno, a Bracigliano, è stato attivato il Centro Estivo di attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto dal 2 al 31 agosto prossimi rivolto ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

“Siamo lieti – ha detto il Sindaco di Bracigliano – di annunciare, anche per quest’anno, le attività ludico-ricreative rivolte ai minori che risiedono sul nostro territorio comunale. Un modo alternativo per trascorrere l’estate, in compagnia di educatori e di personale competente in attività che riguardano la crescita formativa dei minori, favorendo anche il loro inserimento in contesti sociali diversi da quello scolastico, e strutturato attraverso metodi di apprendimento di un certo livello”.

Le attività si svolgeranno presso i locali del Centro "Betty Faiella" sito alla frazione Casale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Gli interessati possono presentare richiesta di partecipazione a mezzo domanda da presentare al Comune, a firma di entrambi i genitori, con allegata copia del documento di riconoscimento entro le ore 12,00 del prossimo 28 luglio. La domanda è scaricabile dall’home page del sito istituzionale del Comune di Bracigliano www.comune.bracigliano.sa.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali competenti.