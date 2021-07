Bracigliano: successo per la campagna per prevenire l'inquinamento ambientale Tanti ragazzi hanno preso parte al Bracigliano Forum Green 3.0

Grande successo, ieri per il “Bracigliano Forum Green 3.0”, la campagna di sensibilizzazione promossa per prevenire l’inquinamento ambientale e per incentivare la popolazione al rispetto dell’ambiente e del decoro urbane negli spazi pubblici.

I ragazzi che hanno partecipato, nel corso della mattinata, si sono dedicati alla pulizia dell’area da picnic sul monte Ariella, dove sono stati anche istallati i cestini e si è realizzata la manutenzione sui vari falò, ridotti in stato di degrado per l’usura del tempo. La giornata è proseguita nel pomeriggio, coi giovani impegnati nella raccolta differenziata dell’area da picnic sul Monte Ariella e nella pulizia Statua di San Francesco.

“Quello del Bracigliano Forum Green 3.0 – ha dichiarato il Presidente del Forum dei Giovani di Bracigliano, Francesco Albano – è un progetto di grande importanza, giunto alla terza edizione, e che portiamo avanti con molta dedizione. Combattere per l'ambiente è motivo di orgoglio per noi giovani". Al Presidente Albano, fanno eco le dichiarazioni del consigliere del coordinamento Provinciale del Forum dei Giovani Peppe de Nardo: "Nei mesi scorsi sono stato invitato a partecipare ad una “call” sui rifiuti sversati nel Vallo di Diano, dove la rete dei Forum ha fatto sì che ci fosse un'unica voce. Come coordinamento provinciale siamo sempre propensi ad appoggiare questa tipologia di attività poiché chi combatte per l'ambiente combatte per gli abitanti di quel posto. Oggi, nel mio paese, abbiamo raggiunto un altro grande risultato che dovrà ripetersi nel tempo così che questi scempi possano estinguersi. Abbiamo un territorio vasto, bello e ricco di risorse ma lo dobbiamo difendere.

Ai giovani è stato rivolto l’encomio del Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno: “Che dire? – ha osservato il Primo Cittadino – la Comunità di Bracigliano deve essere orgogliosa di avere dei giovani così volenterosi, che si spendono per il bene del territorio. Il Forum dei Giovani, nel corso degli anni ha organizzato sempre interessanti iniziative. Questa del Bracigliano Forum Green 3.0 è una di quelle perché pone l’accento sulla campagna di sensibilizzazione in riferimento al tema del rispetto ambientale, rappresentando un esempio di virtù e di grande senso di responsabilità. Come già detto, le sfide del futuro si giocano non solo sull’emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto sulla gestione dei cambiamenti climatici per evitare che si verifichino disastri ambientali così come accaduto in diverse parti del mondo”.

La campagna di sensibilizzazione è stata patrocinata dal Comune di Bracigliano ed organizzata dal Forum dei Giovani di Bracigliano in collaborazione con le associazioni “Bracigliano Pedalando”, il “Club Napoli Bracigliano” e il Forum Provinciale dei Giovani di Salerno.