Bracigliano: conguagli ai contribuenti e riduzione tari ad attività commerciali Le deliberazioni del consiglio comunale

L’ultimo Consiglio Comunale di Bracigliano prima del periodo estivo feriale, ha portato all’attenzione dei consiglieri importanti argomenti, tutti approvati a maggioranza. Tra questi la presa d’atto del Piano Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020; l’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2021; l’approvazione delle agevolazioni della TARI in favore delle utenze non domestiche per l’anno 2021.

Il primo argomento all’ordine del giorno ha fatto emergere importanti risultati in favore dei contribuenti, che riceveranno dei conguagli rispetto al pagamento della tassa sui rifiuti relativa all’anno 2020. “Lo scorso anno – ha spiegato il Sindaco Antonio Rescigno - approvammo le tariffe per l’anno 2020 salvo conguaglio. Il Piano Finanziario portato oggi in Consiglio, molto complesso, è stato affidato a una società esterna, che dopo la redazione, ha provveduto a inoltrarcelo. Dai risultati di questo Piano emerge una riduzione di spesa da parte dell’Ente di circa 35mila euro dell’intero servizio che riguarda la gestione dei rifiuti a livello comunale. Questi risparmi verranno restituiti ai cittadini (che li hanno versati in più nell’anno 2020) nelle annualità 2022 e 2023. Il Piano ha ricevuto l’approvazione da parte dell’ATO Ente Ambito di cui il Comune di Bracigliano fa parte”.

Sempre sullo stesso argomento, il Primo Cittadino, ha inoltre sottolineato la riduzione della tariffa sui rifiuti nell’anno 2020, con l’ulteriore vantaggio di una restituzione che passa attraverso il conguaglio del Piano presentato e che è stato votato a maggioranza nell’ultimo civico consesso.

Il secondo argomento all’ordine del giorno è stato presentato dal consigliere delegato, Filiberto Aliberti: “Si tratta dell’approvazione del regolamento già in atto, con le uniche modifiche apportate agli articoli 7 e 7 bis sulla gestione dei rifiuti speciali, nei confronti della quale l’Ente Comune può uscire fuori dalla gestione ordinaria e affidarla in autonomia a una società esterna. L’altro articolo, il 7 bis, ha riguardato una riduzione della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti speciali”. Anche questo argomento ha incontrato la deliberazione a maggioranza da parte dell’Assise.

L’ultimo argomento riguardava le agevolazioni della Tari alle attività commerciali. “A causa della pandemia che ha portato numerose difficoltà alle attività commerciali - ha spiegato il Sindaco Rescigno - il Governo Centrale ha trasferito al Comune di Bracigliano una cifra pari a 20.670,00 euro da ripartire tra le attività che hanno subito i maggiori danni economici. Gli uffici comunali hanno predisposto la suddivisione delle categorie beneficiarie di questi interventi di agevolazione sulla tassa dei rifiuti facendo riferimento a diversi parametri. Innanzitutto sono state individuate le categorie dei musei, biblioteche, scuole private, associazioni (per i quali verrà applicata una riduzione dello 0,73%), alberghi con ristoranti (riduzione dello 0,33%), negozi di abbigliamento (riduzione dello 0,10%), cartolerie (riduzione dello 0,89%), parrucchieri, barberie e centri estetici (riduzione dello 0,58%), ristoranti (riduzione dello 0,18%), pizzerie, pub e trattorie (riduzione dello 0,13%), bar (riduzione dello 0,23%) e pasticceria (riduzione dello 0,15%). Poi è stata fatta un’ulteriore suddivisione in rapporto al numero delle attività presenti sul territorio e in rapporto ai mesi di chiusura che ogni attività ha subito. Sulla base di questi dati sono state applicate le riduzioni in percentuale sui metri quadrati di cui è formato il locale”. Al momento sono state indicate solo le percentuali. Nei successivi consigli comunali si procederà alla riduzione della tassa sui rifiuti a tutti i beneficiari.