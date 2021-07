Rifiuti, Gaudiano: "pronti a fare ricorso per il caso di Albanella" "Si Deturpa un'area a chiara vocazione agricola"

“Prevedere la costruzione di una centrale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali ad Albanella equivale a deturpare per sempre un’area a chiara vocazione agricola. La decisione della Regione Campania è assolutamente incoerente con i processi di transizione ecologica che dovrebbero vedere aree come questa assolutamente protagoniste. Da mesi insieme al mio collega in Consiglio regionale Michele Cammarano seguiamo da vicino la vicenda”. A dichiararlo è la senatrice M5S Felicia Gaudiano.

“Siamo al fianco dei cittadini e del locale Comitato Ambiente e Salute affinché la loro voce non resti inascoltata - continua Gaudiano -. Al contempo, confidiamo nella decisione dei giudici del Tar, a cui siamo pronti a fare ricorso a sostegno dell’amministrazione comunale, affinché si riveda una volta e per tutte una decisione le cui conseguenze saranno irrevocabili e catastrofiche”, conclude Gaudiano.