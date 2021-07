Autista morto a Capri, la compagna incinta perde il bimbo che aspettava Ancora dolore nella famiglia del giovane originario di Sapri. Intanto proseguono le indagini

La compagna dell’autista Atc scomparso nel drammatico incidente avvenuto sull’isola di Capri lo scorso 22 luglio ha perso il bimbo che portava in grembo da qualche mese. Proprio Emanuele, qualche giorno prima di morire, aveva annunciato con gioia la sua gravidanza agli amici su Facebook. «Aumentano i Melillo», aveva scritto in un post.

La coppia conviveva da poco. La giovane, appena appreso della tragedia, era stata male. Ancora un colpo che si aggiunge alla sofferenza del familiari. I genitori di Emanuele Melillo sono originari di Sapri, tutta la comunità si è stretta partecipando al loro dolore. Intanto in queste ore. Intanto proseguono le indagini sull'incidente e un pool di tecnici sta mettendo a punto il cronoprogramma per rimuovere la carcassa del bus dalla spiaggia di Marina Grande, non si esclude l’uso di un elicottero.