Orria, il sindaco emana un'ordinanza per garantire la quiete pubblica Limiti alle emissioni sonore sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici

Mauro Inverso, sindaco del comune di Orria ha emanato un'ordinanza per disciplinare gli orari delle emissioni sonore, per salvaguardare la quiete pubblica, “attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni comportamento dei loro utenti, suscettibili di turbare la quiete notturna e fonte di disturbo per il vicinato”.

Con effetto immediato, “al fine di evitare, e contenere entro limiti tollerabili l’eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, ” è fatto obbligo: “Fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, che ogni attività sonora svolta sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l’attività sonora prodotta da gruppi musicali “dal vivo”, non deve essere percepita all ‘esterno del locale oltre i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18:00 all’1:00; venerdì, sabato e domenica dalle 18:00 alle 2:00. Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa, ma non potrà essere percepita all’esterno dei locali, né negli ambienti abitativi”.