Più sicurezza a Polla: entra in squadra nuovo agente di Polizia Sindaco: "Vogliamo avere un Comando di Polizia Locale in grado di essere pronto per ogni necessità"

Polla più sicura: dal 1 agosto ha preso servizio un nuovo agente di Polizia locale con contratto a tempo indeterminato. Sono, quindi sette, i dipendenti del Comando Polizia, di cui 5 uomini e 2 donne, per i servizi in Capo allo stesso Comando, di cui 6 Agenti ed 1 impiegata amministrativa.

"Più del doppio dei dipendenti in servizio solo un anno fa. Continua, quindi, l’opera di potenziamento del Comando di Polizia Locale, così come più volte annunciato in campagna elettorale" Fa sapere il sindaco Massimo Loviso che aggiunge: "Dal primo gennaio 2021 ad oggi sono state elevate circa 250 sanzioni sia per contestazioni al codice della strada che per quelle contro l’Ambiente ed il Patrimonio"



"Investiremo le risorse incassate per continuare l’opera sia di miglioramento delle attrezzature e dei sistemi informatici d’ufficio, sia per un miglioramento del territorio con sistemi di videosorveglianza e con controllo aereo attraverso il c.d. “drone”. Inoltre, provvederemo anche a garantire a tutti gli Agenti di moderni e più all’avanguardia sistemi di protezione individuali con l’acquisto, per ogni operatore di nuove armi, di giubbotti anti-proiettili, spray al peperoncino ed abbigliamento ad alta visibilità. Vogliamo avere un Comando di Polizia Locale sempre più al passo con i tempi ed in grado di essere pronto per ogni necessità, fornendo un supporto ed una collaborazione adeguata anche alle altre forze di polizia presenti sul territorio comprensoriale. Siamo consapevoli che ancora tanto c’è da fare sul territorio e confidiamo che con la indispensabile collaborazione dei cittadini si possa innalzare il livello della qualità della vita sul nostro territorio". Conclude la fascia tricolore.