Castel San Giorgio: manutenzione straordinaria di caditoie stradali e griglie Un'operazione "preventiva per arginare eventuali allagamenti"

In considerazione dei violenti temporali estivi che si stanno abbattendo sul nord Italia e che hanno già determinato ingenti danni, l’amministrazione comunale di Castel San Giorgio ha ritenuto opportuno procedere alla manutenzione straordinaria di caditoie stradali e griglie, rimuovendo il materiale ostruente e svuotando le camere di sedimentazione. Tanto dovrebbe rappresentate una opportuna manutenzione preventiva per arginare eventuali allagamenti. Nei prossimi giorni il Sindaco Paola Lanzara incontrerà il commissario del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Mario Rosario D’Angelo al fine di individuare ulteriori azioni sinergiche per la sicurezza del territorio. “Stiamo lavorando alla pulizia e al lavaggio delle caditoie, griglie stradali con i relativi collettori in tutto il territorio comunale – spiega il sindaco Lanzara - l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per contenere eventuali allagamenti di strade durante le precipitazioni piovose, considerata la violenza e la copiosità delle precipitazioni degli ultimi anni. Solo attraverso una pulizia sistematica, si potrà mantenere l'efficienza delle caditoie e il regolare deflusso delle acque meteoriche”. “La sicurezza idraulica del territorio è da sempre la nostra priorità – fa eco il commissario del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - gli intensi eventi meteorologici che purtroppo troppo spesso siamo costretti ad assistere ci impongono soluzioni strategiche che limitino i rischi ed i danni che le alluvioni, in un territorio come il nostro, possono provocare. Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce la collaborazione con i comuni, che si rafforzerà con ulteriori interventi sui territori”.