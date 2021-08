Vibonati: l’ex scuola di Villammare diventerà un centro polifunzionale Aggiudicato un finanziamento di 1,3 milioni di euro da parte del Ministero dell'Interno

Pioggia di fondi per Vibonati. Il comune si è aggiudicato un finanziamento da 1,3 milioni di euro da parte del Ministero dell'Interno per realizzare il centro polifunzionale presso l’ex scuola di via della Repubblica, alla frazione Villammare. L’intervento, prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio che verrà adibito appunto a centro polifunzionale per le famiglie.

Il Sindaco Francesco Brusco dichiara: "Grande soddisfazione per questo ulteriore finanziamento ottenuto che ci permetterà di restituire alla comunità una struttura fondamentale per la socialità di tutto il paese. Il progetto, rientra nell'elenco delle primissime opere finanziate e immediatamente cantierabili. Questo è soltanto uno dei tanti risultati raggiunti e raggiungibili a breve, ne cito uno: la conferenza dei servizi sull'erosione costiera che si terrà giorno 10 agosto potrà dare il via definitivo ad un intervento determinante per le sorti del teritorio., su cui già abbiamo ottenuto un finanziamento di 3.500.000,00 di euro".