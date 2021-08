Divieto di bivacco e campeggio nel Borgo di Roscigno Vecchia La nuova ordinanza del sindaco Palmieri

Campeggio, bivacco e accampamento vietati nel borgo di Roscigno vecchia. E' quanto deciso dal sindaco Pino Palmieri che ha da poco firmato una nuova ordinanza a seguito di numerose segnalazioni in merito a gruppi di persone, spesso anche con minori, che hanno occupato aree pubbliche in maniera incontrollata con on tende, caravan, roulotte ecc... Di qui la decisione di proibire tali attività

Un provvedimento motivato dal fatto che sul territorio comunale e in particolare nel borgo roscignolo, non esistono aree attrezzate per bivacco, accampamento o campeggio e che, quindi, "debba essere vietata ogni forma di occupazione non altrimenti autorizzata consistente in campeggio, accampamento con roulottes, camper, tende, baracche e quant'altro utile a garantire un punto di dimora per persone, anche solo in via temporanea, al fine di garantire idonea tutela del decoro pubblico e alle esigenze igienico-sanitarie" Si legge nel documento.

L'ordinanza resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa fino a 500 euro.