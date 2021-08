Pisciotta: scatta l'obbligo di mascherina all'aperto di notte La nuova ordinanza del sindaco Liguori

Mascherine obbligatorie anche all'aperto a Pisciotta, dalle ore 22 a 6. Il sindaco Ettore Liguori ha firmato una nuova ordinanza che dispone l'obbligo dei dispositivi di protezione in piazza Pinto a Pisciotta, via S. Antonio e piazza Vittoria a Rodio. L'obbligo vige anche sul lungomare Colombo a Marina di Pisciotta nei luoghi di assembramento e durante lo svolgimento del mercato nei giorni di martedì, venerdì e domenica.Il provvedimento resterà in vigore dal 10 agosto al 4 settembre.