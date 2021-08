"Da oggi partono i Puc per i precettori del Reddito di Cittadinanza" Il sindaco di San Cipriano Picentino: "La migliore possibilità è dare sbocchi occupazionali"

"Come sindaco del Comune di San Cipriano Picentino – precisa la fascia tricolore Sonia Alfano - sono orgogliosa di poter annunciare l'inizio dei progetti Puc legati ai precettori del reddito di cittadinanza: chi infatti percepisce il sussidio sarà impiegato nelle attività di manutenzione del verde pubblico e in progetti di attività culturali.

Crediamo - ha continuato il sindaco del comune dei Picentini – che la migliore opportunità per chi percepisce la misura di aiuto reddituale sia quello di dar loro sbocchi occupazionali che possano essere utili per il loro territorio d'appartenenza: l'idea di un contributo non meritorio non appartiene alla cultura della nostra amministrazione.

Ringrazio – ha concluso Sonia Alfano - il vice sindaco Zoccola, la consigliera per le politiche sociali Mafalda Fierro, il responsabile delle politiche sociali e del PUCE Franco Procida, il responsabile della manutenzione Di Meo, quello del progetto cultura Saviello e l'assistente sociale Elisabetta Zoccola per il lavoro svolto in questi mesi: il Comune come sempre si dimostra all'altezza delle sfide del tempo e vuole essere un supporto sociale di primo ordine”.