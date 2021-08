Sapri, follia davanti un ristorante: aggredito il vicesindaco Congiusti Coinvolti diversi ragazzi del napoletano: vicesindaco finisce in ospedale

Momenti di tensione, ieri notte, sul Lungomare di Sapri, davanti un noto ristorante, dove è scoppiata una rissa. Ad avere la peggio il titolare del locale, nonché vicesindaco della città, Daniele Congiusti che è finito in ospedale. Diversi i ragazzi, orginari del napoletano e in vacanza in zona, che avrebbero aggredito il vicesindaco dopo che questi li aveva precedentemente allontanati a causa di un ‘parcheggio’ avventato. Stando a quanto si apprende, il vicesindaco ha riportato fratture multiple alle costole per una prognosi di oltre un mese. Indagano i carabinieri.

Tanti i messaggi di vicinanza. Anche il gruppo Sapri Cambia ha voluto esprimere solidarietà al vicesindaco Congiusti:

"Di fronte ad un episodio di violenza e aggressività gratuita e intollerabile, esprimiamo la nostra solidarietà al vicesindaco di

Sapri Daniele Congiusti, coinvolto suo malgrado in una rissa all'esterno del ristorante di sua proprietà. Riteniamo inaccettabile che la protervia di soggetti usi a sragionare e a fare delle maniere forti la propria ragion d'essere possa trovare ristoro e conforto nella nostra città, che fa dell'accoglienza il proprio credo quotidiano. Auspichiamo che le prossime giornate di questa bollente estate possano scorrere all'insegna della serenità e del sano divertimento, garantiti altresì da efficienti, continui e costanti controlli da parte delle forze di polizia locale, la cui presenza andrebbe in questi tempi eccezionali adeguatamente rinforzata."