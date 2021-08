Valico di Chiunzi: chiusa per lavoro dal 30 agosto la Sp 2 Il transito sarà consentito solo per i mezzi di soccorso

La strada provinciale SP 2 verso il Valico di Chiunzi, sarà chiusa totalmente al traffico veicolare, dal km 0+800 a 3+800, attraversando l’abitato di Corbara, per i lavori di messa in sicurezza previsti dal 30 agosto fino al 3 settembre e dal 6 fino al 10 settembre. La chiusura seguirà i seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

“Il transito sarà consentito solo per mezzi di soccorso e forze dell’ordine – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – a iniziare dal 30 agosto p.v. così come disposto dall’ordinanza del Sindaco di Corbara. Si sconsiglia l’uscita autostradale Angri Sud e si consiglia di raggiungere la Costiera Amalfitana da Vietri sul Mare. Medesimo percorso per i veicoli provenienti dalla Costiera a diretti verso Napoli, con preghiera di massima diffusione.

In merito ai mezzi pubblici, saranno garantite le corse del trasporto pubblico locale verso il Valico di Chiunzi e Costiera e viceversa durante i lavori annunciati a partire, ripeto, dal 30 agosto.

Proseguono dunque i lavori di messa in sicurezza – conclude Strianese - di una strada importante per la viabilità provinciale. Parliamo di opere che non si facevano da anni e che una straordinaria sinergia istituzionale tra Regione, Provincia e Comuni ha consentito finalmente di realizzare.”