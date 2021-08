Atti vandalici alle auto in sosta a Sant'Egidio, il sindaco: "Inaccettabile" "Da condannare con fermezza e senza mezze misure.Faremo il possibile per individuare i responsabili"

Atti vandalici, nella serata di venerdì, alle auto in sosta a Sant'Egidio Capoluogo. Più di una dozzina le autovetture che sono state danneggiate mentre i proprietari assistevano tranquilli a una manifestazione culturale a Palazzo Ferrajoli della Cappella.

Un vero e proprio raid che il sindaco f.f. Antonio La Mura ha fortemente condannato. "Un fatto gravissimo e inaccettabile", ha scritto via social il primo cittadino. Appresa la notizia, la fascia tricolore si è recato sil posto per esprimere solidarietà ai proprietari delle vetture.

"Nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo assistito le persone, premurandoci anche di disporre il rientro a casa di alcune di esse arrivate da Cava de' Tirreni. Ho inviato sul luogo del fatto anche un gommista perché potesse provvedere alla sistemazione delle auto per consentirne lo spostamento", aggiunge il sindaco.

"È stato un atto di violenza gratuito, che va condannato con fermezza e senza mezze misure. Così come con fermezza va detto che fare di tutt'erba un fascio e lasciarsi andare a semplicistiche generalizzazioni è certamente un errore che la nostra comunità non si merita", l'amaro commento del primo cittadino. "Voglio rassicurare tutti sullo sforzo che, con i Vigili Urbani e i Carabinieri, stiamo facendo per fare luce sull'accaduto e individuare i responsabili, anche mediante l'ausilio delle immagini registrate da alcune telecamere a circuito chiuso installate nella zona", conclude la fascia tricolore.