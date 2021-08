Nuova sede Asl a Montecorvino Rovella: a breve al via i lavori Approvato il progetto di riqualificazione dell'ex istituto scolastico di Sant'Eustachio

Inizieranno presto i lavori della nuova sede dell'Asl di Montecorvino Rovella. E' stato approvato il progetto di riqualificazione dell'ex istituto scolastico di Sant'Eustachio. Gli interventi partiranno entro la fine di settembre. Una sede moderna ed in linea con gli standard che permetterà di implementare i servizi sanitari a favore della comunità.

«Un altro obiettivo raggiunto dall'amministrazione» sottolineano il sindaco, Martino D'Onofrio, e l'assessore alla Sanità, Carmine Falabella, che aggiungono: «Con il progetto messo in campo ridaremo diginità alla struttura Asl sul territorio, da troppo tempo relegata in uno stabile non in linea con gli standard previsti, e diamo impulso all'offerta dei servizi sanitari, fondamentali per la comunità e per la vivibilità del territorio».