Ad Angri "Un giorno con il sindaco" per conoscere la macchina amministrativa L‘iniziativa è rivolta ai cittadini maggiorenni residenti

“Un Giorno con il Sindaco” è la nuova iniziativa del Comune di Angri che si pone l‘obiettivo di recuperare lo scollamento tra la città e le istituzioni, attraverso un incontro settimanale che prevede la partecipazione attiva di un cittadino che intende partecipare alla vita amministrativa.

"Con questo progetto intendiamo sollecitare quanto più possibile la conoscenza da parte dei cittadini di cosa significa amministrare, della complessità nel farlo che spesso non si vede dall’esterno, affiancandomi in una giornata tipica da Amministratore della città di Angri, e avendo inoltre la possibilità di interagire in modo diretto con me e l’amministrazione." Scrive il sindaco Cosimo Ferraioli sulla sua pagina facebook.

L‘iniziativa è rivolta ai cittadini maggiorenni residenti ad Angri. La domanda va presentata al Comune di Angri in uno dei seguenti modi:

Di persona all'Ufficio Protocollo di Piazza Crocifisso, nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 09:00 alle 11:00, e il martedì dalle 15:30 alle 17:30;

Tramite posta elettronica certificata personale (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.angri@legalmail.it.

Tramite email all'indirizzo sportellocittadino@comune.angri.sa.it, purchè la domanda sia firmata con la propria firma digitale, oppure con firma cartacea e allegato documento di identità valido

Le istanze verranno selezionate in base all'ordine cronologico di presentazione a cui farà fede la data di ricezione o consegna del modulo, secondo un calendario di disponibilità che verrà predisposto dalla Segreteria del Sindaco dopo la data dell’11 Ottobre 2021.