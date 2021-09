Minori e Cava, inaugurate le due nuove sedi della Cgil Il segretario regionale Nicola Ricci: il territorio resta al centro dell'azione del sindacato

Inaugurate oggi due nuove sedi territoriali della Cgil Salerno: a Minori, in costiera amalfitana, e a Cava dè Tirreni. "Oggi - ha affermato il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo agli appuntamenti - anticipiamo di fatto l'apertura della conferenza di organizzazione di una settimana. L'apertura delle sedi e la nostra presenza sul territorio rappresentano uno gli assi portanti della nostra programmazione politico sindacale".

Non solo. "Siamo in pieno dibattito interno - ha aggiunto Ricci - in una fase di ripensamento, di ridefinizione strategica dell'azione della Cgil per una rappresentanza sempre più moderna. Prima che gli altri, strumentalmente, pensino di poterci condizionare, la Cgil sta ragionando in questi mesi in maniera propositiva, ponendo al centro il territorio". "Una sfida - ha concluso Ricci - che, sulla scorta di una importante storia politica, dovrà essere raccolta dal gruppo dirigente della Cgil di Salerno, in un territorio dove tanti sono i bisogni dei lavoratori, dei giovani, delle donne, dei pensionati e degli anziani e dove il turismo rappresenta un pezzo importante dell'economia".

La sede di Minori è stata inaugurata alla presenza del sindaco Andrea Reale, del segretario generale Cgil Salerno Arturo Sessa e dei segretari Luigi Adinolfi e Maria Sueva Manzione e del segretario regionale Cgil, Andrea Amendola.