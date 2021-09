Frana sulla Mingardina, il Cilento è isolato Si è staccato parte del costone nei pressi dello svincolo di San Severino

Ancora disagi per il Cilento: le prime piogge hanno, di fatto, già isolato la parte meridionale della provincia di Salerno. Frana sulla Mingardina, l'arteria che collega Marina di Camerota a Palinuro e snodo cruciale non solo per i residenti ma anche per i turisti.

Parte del costone si è staccato nei pressi dello svincolo della superstrada di Poderia. Inevitabile il provvedimento di chiusura dell'arteria viaria. Tecnici al lavoro per le verifiche e la messa in sicurezza, con l'obiettivo di provare a limitare al minimo i disagi.