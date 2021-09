I giovani del Forum di Polla ricevuti in Provincia a Salerno Incontro con il presidente Strianese: si è parlato di viabilità, ambiente e scuola

Il presidente della Provincia di Salerno ha ricevuto a Palazzo Sant’Agostino la delegazione del Forum dei Giovani di Polla, guidata dall’assessore alle politiche giovanili del Comune di Polla, Federica Miglioli.

"Ho incontrato con molto piacere - dichiara il presidente Michele Strianese - i giovani del Forum di Polla, molto attivi sul territorio nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania “Giovani in Comune”. I ragazzi mi hanno chiesto informazioni sulle competenze dell’Ente Provincia e abbiamo parlato di tutte le attività che abbiamo in corso nei comuni della provincia che riguardano la viabilità, l’edilizia scolastica, l’ambiente", le parole dell'inquilino di Palazzo Sant'Agostino.

"È fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani nelle varie tematiche di cittadinanza attiva, per questo ringrazio l’Assessore Miglioli che li ha accompagnati e tutti i ragazzi che mi hanno raccontato del loro impegno nel proprio comune. Per costruire un futuro diverso abbiamo veramente bisogno di giovani donne e uomini particolarmente motivati e carichi di entusiasmo come loro", ha concluso Strianese