Mercato San Severino, Santarpia nuovo comandante dei carabinieri Il saluto del sindaco Somma: «Collaborazione per garantire sicurezza e tranquillità»

Cambio alla guida della Compagnia dei carabinieri di Mercato San Severino. Oggi si è insediato il maggiore Carlo Santarpia, proveniente dal Nucleo Investigativo di Salerno. Lo ha annunciato il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma attraverso i social. «Il maggiore Santarpia, stamane, accompagnato dal cavaliere Antonio Fierro Ferrara, mi ha onorato della sua visita a Palazzo Vanvitelli durante la quale, ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente e di portare a lui il saluto dell’intera comunità sanseverinese facendogli un caloroso in bocca al lupo per l’incarico che andrà a ricoprire.

Al maggiore ho chiaramente ribadito la vicinanza e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale a lui ed a tutti gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino, nell’attività di controllo capillare del territorio al fine di garantire quotidianamente la sicurezza delle nostre strade e, in questo particolare periodo storico, il pieno rispetto delle direttive emanate per la tutela della salute pubblica.

Un caloroso benvenuto dunque a Carlo Santarpia certo che la nostra comunità saprà farlo sentire a casa e saprà mostrare i principi di legalità e di rispetto dell’altro e della cosa pubblica che, da sempre, ci contraddistinguono», le parole del primo cittadino.