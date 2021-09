Teggiano non dimentica un concittadino morto l'11 settembre A 20anni dall'attentato di New York

“Figlio di Raffaela ed Emilio,Teggianesi emigrati in America, Cono E. Gallo, l’11 settembre era come ogni giorno nel suo ufficio presso il World Trade Center, impiegato presso l’azienda Carr Futures. Era nella Tower One a lavoro a New York 20 anni fa.

Nessuno dimenticherà l’11 settembre 2001, quando due aerei sequestrati da Al Qaeda si schiantarono contro le Torre Gemelle, il cuore economico degli Stati Uniti d'America, cambiando così la storia per sempre. 11 Settembre 2001 20 anni per NON dimenticare!” il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Teggiano.