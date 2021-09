A Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano i lavori sulla SP 428 Gli interventi inizieranno da domani, 14 settembre

La Provincia di Salerno consegna i lavori di messa in sicurezza della SP 428, Innesto SR 164 – Innesto SP 29 in località Monticelli di Olevano sul Tusciano. L’intervento ricade in parte nel comprensorio comunale di Montecorvino Rovella e in parte nel comprensorio comunale di Olevano sul Tusciano.

“I lavori - dichiara il Presidente Michele Strianese - iniziano domani 14 settembre e consistono nel consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, con rifacimento di parte della segnaletica orizzontale.

L’intervento, dell’importo di € 46.839,33 euro, è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

Apriamo nuovi cantieri - conclude il Presidente Strianese - per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”