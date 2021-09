Cetara al voto, si presenta la lista a sostegno del Della Monica-bis Entra nel vivo la campagna elettorale nel comune della Costiera

"Impegno e competenza al servizio del paese". Questo lo slogan della lista civica unica “Cetara d’Amare” che sostiene la ricandidatura a sindaco di Fortunato Della Monica. Presentazione in programma ai giardini di "Sopra il Limoneto"

Oltre al primo cittadino, si presenteranno i candidati al consiglio comunale: Umberto Benincasa, Luigi Carobene, Daniele Luigi D’Elia, Alfonso D’Emma, Domenico Di Crescenzo, Vincenzo Di Crescenzo, Vincenza Forcellino, Marco Marano, Gaspare Montesanto, Francesco Pappalardo.

La compagine ha già annunciato le priorità dell'azione di governo per la prossima consiliatura: "realizzazione e organizzazione di un mercato ittico presso il molo della Madonnina per i pescatori residenti con idonea licenza di pesca; un parcheggio in roccia in zona Cetus per 300 posti auto; nuovi alloggi da assegnare alle cooperative, nelle nuove aree individuate dall’Autorità di Bacino; monorotaie al fine di agevolare gli agricoltori per la raccolta dei limoni e dell’uva in terrazzamenti poco agevoli; attività volte al miglioramento della vita dei cittadini in ambito igienico-sanitario, turistico-culturale e sociale, questi i punti principali del programma", i temi proposti ai cetaresi.