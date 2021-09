Si avvicina l'autunno, nuova frana sulla Statale Amalfitana Lo smottamento in un terreno privato: l'Anas istituisce il senso unico alternato

Nuovi disagi per gli automobilisti che percorrono la Strada Statale Amalfitana 163. Nella notte, infatti, si è registrato uno smottamento su un versante privato in corrispondenza del chilometro 46,500, tra i Comuni di Cetara e Vietri sul Mare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per i primi interventi di messa in sicurezza. L'Anas ha installato due new jersey - sulla corsia interessata dall'accadimento - a protezione del piano viabile. Toccherà ora ai comuni intervenire per ripristinare la circolazione.

Nel frattempo, è stato istituito il senso unico di marcia alternato.