Volontari in azione sulla collina di Castel San Giorgio: piantati nuovi alberi Rimossi oltre 25kg di rifiuti: "Una nuova vita per questa splendida collina data alle fiamme"

Volontari in azione a tutela dell'ambiente. Anche questa mattina i ragazzi di Voglio un Mondo Pulito sono scesi in campo per riqualificare il territorio. Insieme ai volontari di Carbon Negative è stata riqualificata a collina di Sant' Apollinare del castello della frazione di Trivio, nel comune di Castel San Giorgio.

Un'iniziativa messa in campo per la partecipazione al programma All4Climate. Si tratta di un evento europeo sul clima, in cui si deciderà il da farsi sulla sopravvivenza umana. Dopo le operazioni di pulizia e bonifica sono stati piantati cento nuovi alberi "per dare di nuovo vita a questa splendida collina che è stata data alle fiamme", il commento dei ragazzi.

Parola d'ordine, dunque, rinascita. Nel corso delle operazioni sono stati rimossi 18,5kg di vetro, 6,7 kg di indifferenziata, 0,6kg di plastica per un totale di 25,8kg di rifiuti.