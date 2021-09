Nocera: fornitura libri di testo a studenti delle scuole primarie e secondarie Le istanze potranno essere presentate dal 16 settembre al 14 ottobre 2021

Il Comune di Nocera Inferiore con delibera di G.C. n. 193/2021 e determina dirigenziale n.1597 del 16.09.2021, ha approvato criteri e modalità per la fornitura dei libri di testo agli studenti che frequentano le Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado cittadine, anche se residenti in altri Comuni.

Le cedole librarie per la Scuola primaria saranno opportunamente compilate dalle Segreterie scolastiche degli Istituti Comprensivi di riferimento e consegnate alle librerie, che effettueranno la consegna dei testi direttamente alle Scuole per la successiva distribuzione ai genitori o agli esercenti la patria potestà.

Per gli utenti delle Scuole Secondarie di I e II grado sarà necessario dotarsi del modello ISEE riferito ai redditi 2020, in corso di validità( scadenza 31.12.2021). Sarà poi redatta apposita graduatoria per i beneficiari.

Le istanze, redatte, in ragione delle disposizioni emanate in materia di contrasto alla diffusione del COVID, potranno essere presentate dal 16 Settembre al 14 Ottobre 2021 ESCLUSIVAMENTE on-line utilizzando l’applicativo reso disponibile sulla Home Page del portale istituzionale del Comune Nocera Inferiore: www.comune.nocera-inferiore.sa.it, link: https://nocerainferiore.simeal.it/sicare/benvenuto.php .

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ Ufficio Istruzione del Comune di Nocera Inferiore, allo 0813235228 e visitando la sezione notizie sul sito istituzionale dell’Ente.