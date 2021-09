Viabilità, al via i lavori di manutenzione in tre comuni del Salernitano L'intervento promosso dalla Provincia ha un importo di circa 66mila euro

La Provincia di Salerno avvia i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile sconnesso e dissestato nei comuni di Campagna e Oliveto Citra e San Pietro al Tanagro. L’intervento, dell’importo netto di 66.254,79 euro, fa parte dell’Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade provinciali Area 1 – Comparto 4.

«I lavori - dichiara il presidente Michele Strianese - iniziano in queste aree e riguardano la SP 9/a tratto Innesto SS 91 (Valle Cupa) – Cimitero di Oliveto Citra – Innesto via A. De Gasperi. Apriamo nuovi cantieri - conclude Strianese - per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità».