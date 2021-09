Meraviglia in Cilento: scoperti altri due nidi di tartaruga, sono 55 in Campania Sorpresa, questa mattina, a Marina di Camerota ed Ascea

Ancora soprese in Cilento. Mentre continuano le ultime schiuse di nidi di caretta caretta, da un sito non segnalato, all'alba di questa mattina, sono sbucate dalla sabbia circa venti tartarughine. Il 54esimo nido della stagione dei record in Campania è sulla spiaggia della Calanca di Marina di Camerota che si conferma "nursery" prediletta delle mamme caretta caretta.

A scoprire il sito un residente che ha subito contattato il personale della stazione zoologica di Napoli e dell’Enpa, giunti sul posto i volontari hanno accertato la presenza di altre uova e messo in sicurezza il nido che sarà, ora, monitorato per i prossimi giorni. Poco dopo, un'altra segnalazione dal comune di Ascea dove si conta il 55esimo nido della stagione. Continua senza sosta l'impegno dei tanti volontari che da mesi stanno pattugliando i litorali regionali. Solo pochi giorni fa, da un altro sito non segnalato, una schiusa a sorpresa sulla spiaggia di Paestum. E chissà che non ne verranno fuori altri.

"Sperando che l' anno prossimo i volontari che aderiranno al progetto "Caretta in vista" per il monitoraggio delle spiagge, saranno sempre di più e contribuiranno a mettere in sicurezza sempre più nidi!", il commento dei volontari.