Bracigliano, il sindaco Rescigno: "Ottimo risultato al centro vaccinale" "L'attenzione resti alta, invito tutti a sottoporsi alla vaccinazione"

Il sindaco del comune salernitano di Bracigliano Antonio Rescigno è soddisfatto dei numeri del centro vaccinale del comune.

Eseguite in totale: 7575 vaccinazioni, 4mila prime dosi (84%) Seconde Sodi - Ciclo Completo: 3.575 (75%).

“Un ottimo risultato – precisa la fascia tricolore -. Invito, a chi ancora non lo ha fatto, a sottoporsi alla somministrazione del vaccino perché è davvero l'unica arma per contrastare questo nemico invisibile nella speranza di tornare, poco alla volta, a un atteso ritorno alla normalità e alla conduzione di una vita quotidiana come quella precedente all'emergenza sanitaria.



La campagna vaccinale va avanti spedita nella direzione della tanto attesa immunità di gregge, obiettivo congiunto di tutti i territori. Tuttavia, si raccomanda di restare vigili e di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, perchéi dati diffusi a livello Nazionale e Internazionale, raccontano di uno scenario nel quale non è consentito abbassare la guardia, ma di prestare la massima attenzione osservando le regole per contrastare l'emergenza sanitaria”.