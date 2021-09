Pellezzano, a San Francesco si inaugura la prima colonia felina protetta L’iniziativa è stata promossa da Luca Barbarulo, che ha seguito tutte le fasi della sua costituzione

Lunedì 4 Ottobre, alle ore 10.30, in via Vittorio Emanuele IV alla frazione Coperchia di Pellezzano (SA), si terrà la cerimonia inaugurale della Prima Colonia Felina Protetta. Al taglio del nastro parteciperà il Sindaco, dott. Francesco Morra, che ha gradevolmente concesso il patrocinio dell’Ente per dare vita a questa iniziativa che promuove la tutela dei diritti degli animali.

Non a caso è stato scelto per l’inaugurazione il giorno di San Francesco, Patrono d’Italia, di cui è noto a tutti il rapporto di prossimità, di amore e di rispetto nei confronti degli animali. L’iniziativa è stata promossa da Luca Barbarulo, che ha seguito tutte le fasi della sua costituzione spiegando anche le ragioni che hanno indotto a realizzarla.

“A Luca Barbarulo – dichiara il Primo Cittadino – va rivolto il plauso mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, che ha voluto patrocinare e sostenere questa lodevole iniziativa. Il senso di civiltà di una comunità si rappresenta anche dalla capacità di tutela nei confronti degli animali, ai quali vanno concessi i giusti spazi. Non a caso, il nostro territorio è ricco di parchi e spazi verdi, che non solo offrono la possibilità di un luogo sicuro dove le famiglie e i loro figli possono trascorrere i momenti di svago, ma anche l’ambiente dove gli animali possono trovare un loro habitat naturale”.

L’inaugurazione verrà effettuata nel rispetto delle normative di contrasto all’emergenza sanitaria, con la cittadinanza che è chiamata (per chi lo desiderasse) di partecipare all’evento.