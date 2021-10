Bracigliano Covid free, l'annuncio del sindaco Nessun caso sul territorio

Il sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno ha annunciato alla cittadinanza che il comune salernitano è Covid Free.

"Cari concittadini - chiosa Roscigno - vi comunico che dopo altre settimane, nel corso delle quali sul nostro territorio si sono riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19, Bracigliano, ad oggi, è Covid - free. La competente ASL, in questo caso, a seguito dei controlli effettuati, ci ha comunicato che sul nostro territorio, non sono stati registrati casi di positività al Covid-19. Il numero di guariti nella nostra Comunità da inizio pandemia è pari a 438 unità.



Al momento, quindi, non risulta alcun soggetto positivo. La maggior parte dei soggetti che sono risultati positivi nel recente passato hanno avuto lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, hanno osservato il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla guarigione avvenuta.



Come al solito si raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle normative per contrastare l’emergenza sanitaria senza abbassare la guardia. L'unica speranza, al momento, risiede nel vaccino, la cui somministrazione è in atto. Nel frattempo, altra raccomandazione fondamentale è quella dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la continua igienizzazione delle mani oltre al mantenimento della distanza di sicurezza raccomandata" conclude la fascia tricolore.