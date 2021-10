Valva, atti vandalici nel giorno del voto: danneggiate telecamere Scritte irreverenti sui muri: "I carabinieri già sono al lavoro per individuare i responsabili"

Atti vandalici a Valva nel giorno delle elezioni. Ignoti hanno distrutto delle telecamere installate lungo la strada che conduce in montagna. Unanine la condanna da parte dei candida sindaci e consiglieri comunali in corsa. Inoltre, su alcuni muri del centro cittadino sono comparse scritte offensive nei confronti di uno dei candidati sindaco. "I carabinieri già sono al lavoro per individuare i responsabili", scrivono dalla pagina social del comune.