Capaccio Paestum verso il gemellaggio con Rueil-Malmaison Nella cittadina francese risiede da anni una comunità di origini capaccesi: "Un arricchimento"

E' stato firmato questa mattina il protocollo d'intesta che porterà Capaccio Paestum a gemellarsi con Rueil-Malmaison, comune francese a cinque miglia a ovest di Parigi, nel dipartimento di Hauts-de-Seine.

Nel corso degli anni si è instaurato un rapporto con l’amministrazione comunale della cittadina francese, dove risiede una comunità di origini capaccesi che politicamente è anche rappresentata in Comune attraverso la consigliera Vincenza Valletta.

"Il gemellaggio, in quanto sintesi di culture e tradizioni diverse, è un arricchimento per le Comunità delle cittadine che si incontrano e si legano - ha scritto sulla sua pagina social il sindaco Franco Alfieri - Dal gemellaggio con RueilMalmaison Capaccio Paestum può trarre l’opportunità di accrescere la sua economia con scambi commerciali e con l’estensione del bacino turistico, e può avere anche l’occasione di interfacciarsi in maniera più diretta ad altre realtà europee".