Salernitana, iniziativa per gli studenti per la sfida con il Giugliano Ingresso gratuito nel settore Distinti

Una nuova iniziativa per portare allo stadio Arechi i giovani tifosi della Salernitana. Con una nota ufficiale, il club comunica di aver rilanciato anche per la prossima sfida interna con il Giugliano la possibilità di aprire gratuitamente i cancelli del Principe degli Stadi ai giovani studenti del territorio. Per il match di domenica prossima, confermato dunque l’ingresso gratuito nel settore Distinti per le scolaresche di tutti gli istituti scolastici (scuole elementari, medie e superiori) del territorio provinciale di Salerno.

Come fare per partecipare?

Ad ogni scuola si chiede di individuare un responsabile interno che si occupi della raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti Ogni referente dovrà recapitarli all’U.S. Salernitana 1919 assieme a manleva compilata e firmata a partire da lunedì 26 gennaio ed entro e non oltre le 23:59 di mercoledì 28 gennaio via e-mail all’indirizzo scuolegranata@ussalernitana1919.it.

Il modulo di partecipazione andrà compilato con tutti i dati richiesti nelle colonne evidenziate in giallo (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e provincia di residenza), necessari per adempiere alle norme di legge obbligatorie per l’emissione dei titoli di accesso allo stadio. Assieme al modulo, sulla manleva compilata e firmata andrà messo bene in evidenza il nome dell’istituto. L’ingresso gratuito sarà garantito anche ai referenti/accompagnatori dei bambini/ragazzi, fino a un massimo di uno ogni dieci. I nominativi dei docenti accompagnatori andranno inseriti nei moduli da inviare al sopra citato indirizzo e-mail.

Quando ritirare i biglietti?

I biglietti saranno raggruppati in una busta unica per ciascun istituto scolastico, che potrà essere ritirata esclusivamente dai singoli referenti incaricati presso la sede della società (via Salvador Allende snc – stadio Arechi di Salerno, varco 25) nella giornata di giovedì 29 gennaio dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Si invita a rispettare tassativamente le scadenze di consegna delle domande e di ritiro dei biglietti omaggio.