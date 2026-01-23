Salernitana, Lescano: "Finalmente sono granata, qui per vincere" Il messaggio ai tifosi: Stateci vicino, ci vediamo domenica"

Primo giorno granata. Facundo Lescano vive le prime emozioni da calciatore della Salernitana. L'attaccante argentino ha parlato all'uscita dal Centro Sportivo Mary Rosy: "Finalmente sono granata, ci siamo rincorsi ed ora eccoci qui. Mi sono allenato con la squadra, sto bene. Tifosi? Stateci vicino come ho visto che avete sempre fatto. Ci vediamo poi domenica all'Arechi'.