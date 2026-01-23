Salernitana, ora è ufficiale: Lescano è il tuo bomber! Novità nella formula del trasferimento

L'annuncio tanto atteso arriva in questi minuti: Facundo Lescano è un nuovo calciatore della Salernitana. Novità nella formula: titolo temporaneo con obbligo di riscatto al termine della corrente stagione sportiva. Il calciatore argentino classe 1996 sarà granata fino al 30 giugno 2029 e ha scelto di indossare la maglia numero 32. Il calciatore è già in campo con il resto dei compagni.

La punta è sempre andata in doppia cifra dal torneo 2019/20: ha messo a segno 95 gol negli ultimi cinque anni e mezzo in Serie C, prima di disputare la prima parte di stagione con l’Avellino in serie cadetta, dopo la promozione conquistata l’anno scorso. Giunto in Italia in tenerissima età, Facundo Lescano è cresciuto nei settori giovanili di Inter, Genoa e Torino. Ha esordito in Serie A proprio con la casacca del Toro nella stagione 2014/15, mentre in quella precedente aveva mosso i primi passi tra i professionisti nelle file del Martina Franca (Lega Pro Seconda Divisione). Nel 2015/16 Lescano si è diviso tra Melfi e Monopoli in C, per poi scendere di categoria con l’Igea Virtus (15 centri in 31 partite) sotto la guida di mister Giuseppe Raffaele. Dopo la parentesi tra Siena e Sicula Leonzio, la stagione 2018/19 ha visto il calciatore protagonista dapprima con gli olandesi del Telstar e poi con il Potenza ancora di mister Raffaele: i due si ritroveranno a Salerno per la terza volta nella loro carriera. Nel 2019 il ritorno alla Sicula Leonzio, sempre in terza serie (14 gol in 31 presenze). Poi, nell’ordine, Lescano ha vestito con profitto le maglie di Sambenedettese, Virtus Entella, Pescara (20 gol in 38 gare, suo personale record stagionale), Triestina, Trapani ed infine Avellino.