Salernitana, a tutto Lescano: Faggiano abbraccia il suo ‘figlioccio’ Primo allenamento e poi l'annuncio dell'accordo: il club granata si aggrappa al bomber

Un’accelerata improvvisa. La voglia di lanciare un segnale importante all’intero campionato e la volontà di Danilo Iervolino di sottolineare la sua ambizione di portare la Salernitana fuori dall’inferno della serie C. Dalla contestazione rumorosa al colpo economicamente più importante della sessione di gennaio per il girone C. La Bersagliera prova a compattarsi, cerca unione intorno alla figura di Facundo Lescano. L’attaccante argentino è il grande colpo del mercato di riparazione della Salernitana. 800mila euro nelle casse dell’Avellino, pagabili in più esercizi, per regalare a Giuseppe Raffaele uno degli attaccanti principi dello scorso campionato di serie C.

Allenamento e annuncio

Il venerdì granata sarà interamente legato a Lescano. Ieri è arrivato l’accordo fra Salernitana e l’Avellino, in serata anche la firma sul contratto che lo legherà alla Bersagliera fino al 2029. Dopo una prima parte di stagione amara con i lupi, ecco la nuova chance in granata. Sorride Daniele Faggiano, che aveva portato il sudamericano al Parma nel 2017 dall’Igea Virtus, dove era stato allenato da Raffaele, con cui aveva segnato 15 gol, bottino replicato anche alla Sambenedettese. Ora le strade si ricongiungono con il sogno della serie B. In mattinata primo allenamento, poi l’annuncio dell’accordo: la Salernitana abbraccia Lescano.