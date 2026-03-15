Amministrative, Maraio avverte i 5 Stelle: «Se salta l'alleanza, saremo liberi» Il segretario nazionale spinge per l'accordo con De Luca:

“In tutti i comuni chiamati al voto i socialisti auspicano la costruzione del campo largo, non mi piace il nome ma credo sia chiara l’idea: i partiti del centrosinistra, con la loro storia, i propri simboli, alternativi alla destra, aperti alle migliori esperienze civiche”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, a Salerno a margine di una iniziativa che ha visto l’adesione al partito di Antonio Cammarota, esponente dell'associazione "La Nostra Libertà" che ha vissuto all'opposizione le ultime consiliature.

“Lo auspichiamo a Salerno e l’invito, rivolto al Pd ed al Movimento Cinque Stelle, è - ha spiegato - quello di farci capire la linea. Le regole della politica prevedono che il compito della costruzione dell’alleanza sia responsabilità dei partiti maggiori. Se lo chiedono a noi siamo disponibili ad organizzare la colazione ma intendiamo farlo dappertutto. Non possono chiedercelo solo qui perché non riescono loro”.

“Per noi il modello - ha aggiunto- è quello delle regionali, campo largo aperto a tutti, con le esperienze civiche e di De Luca. Se salta l’alleanza, per responsabilità non nostre, noi saremo liberi. Liberi e coerenti con le scelte fatte in questi anni”.