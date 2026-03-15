Pallamano A1. Jomi Salerno, colpaccio esterno: Brixen al tappeto Le salernitane consolidano il secondo posto in classifica

La Jomi Salerno supera il Brixen Südtirol (29-37) e conquista due punti fondamentali in chiave classifica e piazzamento playoff. Una vittoria di carattere per le salernitane, brave a trovare l’allungo decisivo nel momento cruciale del match. Grande protagonista dell’incontro Mangone, top scorer per Salerno con 8 reti realizzate, mentre tra le fila di Brixen si mette in evidenza Babbo, autrice di 10 gol.



Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio. Al 12’ il punteggio è sul 7-7, ma la Jomi riesce a piazzare un break di quattro reti che vale

l’11-7 al 16’. Brixen però non si arrende e reagisce prontamente, accorciando fino al 10-12 al 20’. Da segnalare, intorno al quarto d’ora, l’espulsione per le altoatesine di Giulia Dibona, sanzionata per un fallo ai danni di Mangone. La formazione salernitana riesce comunque a chiudere la prima frazione avanti 14-16, anche grazie alla parata decisiva di Danti che neutralizza il tiro dai sette metri di Lucarini a trenta secondi dall’intervallo.



Nella ripresa Brixen parte forte e con un break di 3-0 ribalta il risultato portandosi sul 17-16. Salerno però non perde la lucidità e reagisce da grande squadra: le ragazze di Chirut piazzano un parziale di 9-2 che al 40’ vale il 19-25. Negli ultimi venti minuti la squadra campana gestisce con maturità il vantaggio acquisito, controllando il match fino al fischio finale e

portando a casa una vittoria pesante.



Un successo che rappresenta una risposta importante e che conferma il buon momento della Jomi Salerno, permettendo alla formazione salernitana di guardare con fiducia al prosieguo del campionato.





BRIXEN SUDTIROL: Unterweger, Aichner, Dibona, Lucarini 2, Hilber 8, Habicher M., Matavs 6, Nothdurfter, Vegni 3, Babbo 10, Habicher N., Luchin, Gamper, Springeth. ALL. HUBERT NOESSING

JOMI SALERNO: Mangone 8, Dalla Costa 5, Lepori, Rossomando 6, Fabbo 3, De Santis 1, Woller 2, Danti, Lanfredi, Lauretti Matos 1, Salvar0, Nukovic 2, Gislimberti 5, Andriichuk 4, Gomez. ALL. ADRIAN CHIRUT

