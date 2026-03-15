Pallamano, serie B. Genea Lanzara rullo compressore, battuto anche Fondi Successo pesante in vista del big match contro Gaeta

Vittoria netta e prestazione convincente per la Genea Lanzara che, nel campionato di Serie B, supera con un largo 48-24 il Fondi al termine di una gara dominata sin dalle prime battute.

La formazione allenata da coach Nicolas Balogh ha offerto una prova di grande solidità, mostrando ottime trame di gioco sia in fase offensiva che difensiva. Il primo tempo ha indirizzato subito la partita sui binari giusti per i rossoblu, capaci di chiudere la prima frazione con un rassicurante 24-9 grazie a ritmo, intensità e grande organizzazione di squadra.

Nella ripresa la Genea Lanzara ha continuato a gestire con autorità il match, mantenendo alta la concentrazione e permettendo al tecnico Balogh di ruotare tutti gli effettivi a disposizione. Un dato significativo della gara è che tutti i giocatori scesi in campo sono riusciti a trovare la via della rete, segno di una prestazione corale e di un attacco particolarmente prolifico.

Mattatore dell’incontro è stato Massimo Merola, autore di 9 reti. Alle sue spalle si sono distinti anche Avallone, Fragnito e Mattia Senatore, tutti a segno con 5 realizzazioni ciascuno.

Molto positiva anche la prova tra i pali del portiere Matteo Coppola, protagonista di diversi interventi decisivi che hanno contribuito a mantenere il largo vantaggio dei salernitani. Nel corso della ripresa spazio anche al giovanissimo under 16 Raffaele Rufo, ulteriore segnale dell’attenzione del club verso i giovani del proprio vivaio.

Da segnalare inoltre il ritorno in campo del pivot Vicinanza, mentre è rientrato dopo un periodo di stop anche Jacopo Milano, elementi importanti che vanno ad arricchire ulteriormente le rotazioni della squadra.

Archiviata questa larga vittoria, la Genea Lanzara potrà ora sfruttare il turno di pausa per ricaricare le energie e lavorare con attenzione in vista del prossimo importante appuntamento: il big match contro Gaeta.

GENEA LANZARA – FONDI 48 : 24

GENEA LANZARA: Avallone 5, Vitiello 1, Fragnito 5, Mendo 2, Senatore A. 3, Senatore M. 5, Merola 9, Milano C. 1, Milano A. 4, Moya 3, Milano J. 4, Vicinanza 3, Rella 3, Coppola, Rufo.