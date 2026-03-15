Scafatese da record anche nel settore giovanile: brilla l'under 17 Successo pesante pure per la formazione under 16

Non c’è solo la prima squadra della Scafatese Calcio a dominare nel campionato di Serie D: anche il settore giovanile gialloblù sta regalando grandi risultati, sotto la guida del responsabile Pietro Varriale. Numeri da record per l’Under 17 Élite, vera e propria macchina da gol con 88 gol in 26 partite: la squadra ha battuto oggi nello scontro al vertice del girone B la Sanseverinese 4 a 1, conquistando il primo posto in classifica. Dodici vittorie di fila per la squadra di mister Caiazzo che vince e convince con i gol di tutti i suoi uomini: contro la Sanseverinese in rete Alfano, Limatola, Zamboni e Fatty. Capocannonieri restano Sartore con tredici gol e Lirelli con undici, mentre in doppia cifra con dieci gol, un sotto età classe 2010, il centrocampista Giovanni Naddeo.

Vince e passa alla guida del girone D Gold regionale anche l'under 16, corsara contro il Pasquale Foggia. In gol anche qui un talentuoso sotto età, l'ala sinistra Alieuw Jammeh. Si fanno largo nella classifica marcatori anche Orefice, Annunziata e Sabatino con tre reti.

