Postiglione, il Consiglio di Stato annulla le elezioni: si torna al voto La vittoria per tre preferenze del sindaco Mario Pepe contestata dagli avversari e dai giudici

Gli strascichi della campagna elettorale non sono finiti dappertutto nei Comuni dove si è andati al voto. Non a Postiglione, almeno, dove il Consiglio di Stato ha annullato l'elezione a sindaco di Mario Pepe. Tutto da rifare, dunque. Gli elettori della sezione numero 1 dovranno tornare al voto.

Ribaltato il pronunciamento del Tar di Salerno e accolto il ricorso della lista di Carmine Cennamo, sconfitta per sole 3 preferenze. . Le elezioni dovranno dunque essere ripetute.

E la motivazione addetta dai giudici del Consiglio di Stato consegna un quadro preoccupante per il municipio di Postiglione. Palazzo Spada ha infatti riscontrato "un vulnus alla correttezza e alla trasparenza del voto elettorale", perché "il plico contenente le schede autenticate e non utilizzate e le schede non autenticate con vicenda tanto singolare, quanto non ragionevolmente giustificabile, è stato smarrito e successivamente ritrovato nel furgone per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con un ampia apertura, che denota l'evidente mancanza di qualsiasi certezza in ordine alla elettiva corrispondenza delle schede ritrovate all ‘interno della busta lacerata con quelle effettivamente immessevi al momento della chiusura del seggio elettorale".