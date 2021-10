Maiori, focolaio Covid a scuola: disposta la Dad per 4 classi La nota della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Roberto Rossellini"

Focolaio Covid tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Roberto Rossellini" di Maiori. A seguito dei nuovi casi di positività al Covid-19 accertati, la dirigente scolastica Annamaria Ferrigno, vista la richiesta di sospensione attività didattiche in presenza delle classi interessate da casi di positività da parte dei sindaci di Maiori e Minori, ha disposto la didattica a distanza per quattro classi.

Si tratta della 1C, della 2C e della 2A della scuola Secondaria di I grado e la classe 3A della scuola primaria. Il provvedimento resterà in vigore fino ad ultimazione dei controlli che saranno predisposti dal decimo giorno dall'ultimo contatto.

"Da martedì 19/10/2021 si attiverà la DAD per le classi interessate e in seguito, quando gli alunni risultati negativi ai tamponi rientreranno in presenza, la DID (didattica integrata digitale) per gli alunni risultati positivi al Covid-19 e che resteranno in quarantena" è scritto nella disposizione firmata dal dirigente scolastico Annamaria Ferrigno.